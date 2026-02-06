Traktör Kazasında Muhtar Hayatını Kaybetti

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Ustalar Köyü Muhtarı Turgay Demir, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Ustalar Köyü'nde meydana geldi. Köy Muhtar Turgay Demir'in idaresindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Köy Muhtarı Turgay Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN