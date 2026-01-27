KIRIKKALE'de çiftçi Yasin Bulut'un, Kızılırmak kıyısında yıkadığı traktörü, kayarak nehre düştü. Araç, vinç ile nehirden çıkarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Hasandede köyü Aşağı Yazı mevkisinde meydana geldi. Çiftçi Yasin Bulut'un Kızılırmak Nehri kıyısında yıkadığı traktörü kayarak suya düştü. Kendi imkanları ile traktörü nehirden çıkartamayan Bulut'un ihbarı üzerine bölgeye, Kırıkkale Belediyesi'nden vinç gönderildi. Vince bağlanan traktör çekilerek nehirden çıkarıldı. Araçta hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Traktör Nehre Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?