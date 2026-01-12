Traktör Uçuruma Yuvarlandı: 2 Ölü

MERSİN'in Anamur ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Malaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Bulut (49) idaresindeki 33 BD 580 plakalı traktör, su deposu mevkisinde uçuruma yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede; Bulur ile beraberindeki İsmet Duran'ın (60) yaşamını yitirdiği tespit edildi. Uçurumdan çıkarılan cansız bedenler otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.