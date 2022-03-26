TRAKTÖRLER BU KEZ SAHİLİ SÜRDÜ - Son Dakika

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ANTALYA sahillerinde yaz sezonu hazırlıkları başladı. Konyaaltı sahiline giren 3 traktör, çakıl taşı olarak adlandırılan sahil şeridini tarla gibi sürerek düzeltti. Antalya'da Konyaaltı sahili, traktörlerle tarla gibi sürülüp sezona hazırlanıyor. Sahilde çalışan traktörleri görenler, çalışmanın nedenini anlamaya çalıştı. İşçilere "Ne yapıyorsunuz?" sorusu yönelten vatandaşlar, sahilin düzeltildiğini anlayınca çalışmaları izlemeye başladı. METEOROLOJİDEN SEVİNDİREN HABER

Yaz hazırlıklarının başladığı turistik şehre, meteorolojiden de sevindiren haber geldi. Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, "Soğuk havalar nihayet sona eriyor. Bölgemizde mart ayının başından bu yana mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının artarak önce mevsim normallerine, daha sonra normallerin üzerine çıkması bekleniyor. Antalya için 14 derece olan maksimum sıcaklığın artarak mart ayının son haftasında mevsim normallerine (19-20 derecelere), sonrasında nisanın ilk haftasında mevsim normallerinin 3-4 derece üzerine (23-24 derecelere) çıkması bekleniyor" dedi.