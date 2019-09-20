Traktörün arkasına bindirdiği öğrencilerle tehlikeli yolculuk
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Bilecik'te bir traktör sürücüsünün traktörün arkasına bindirdiği öğrencilerle yaptığı tehlikeli yolculuk tepkilere neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
Bilecik'te bir traktör sürücüsünün traktörün arkasına bindirdiği öğrencilerle yaptığı tehlikeli yolculuk tepkilere neden oldu.
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde bir traktör sürücüsünün römorkuna bindirdiği öğrencilerle yolculuk yapması tepkilere neden oldu. Tehlikeli yolculuk bir sürücü tarafından görüntülenirken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf tepkilere neden oldu. - BİLECİK
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