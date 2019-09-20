Son Dakika Haberleri: Traktörün arkasına bindirdiği öğrencilerle tehlikeli yolculuk
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Traktörün arkasına bindirdiği öğrencilerle tehlikeli yolculuk

43 dakika önce

Bilecik'te bir traktör sürücüsünün traktörün arkasına bindirdiği öğrencilerle yaptığı tehlikeli yolculuk tepkilere neden oldu.

Traktörün arkasına bindirdiği öğrencilerle tehlikeli yolculuk, System.String[]

Bilecik'te bir traktör sürücüsünün traktörün arkasına bindirdiği öğrencilerle yaptığı tehlikeli yolculuk tepkilere neden oldu.


Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde bir traktör sürücüsünün römorkuna bindirdiği öğrencilerle yolculuk yapması tepkilere neden oldu. Tehlikeli yolculuk bir sürücü tarafından görüntülenirken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf tepkilere neden oldu. - BİLECİK

Bahçelievler Mahallesi, Atakent, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
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