Son Dakika Haberleri: Traktörün çarptığı çocuk öldü
Son Dakika Güncel Haber

Traktörün çarptığı çocuk öldü

5 saat önce

ADIYAMAN Samsat ilçesinde evinin önünde oynarken traktörün çarptığı 3 yaşındaki Ahmet Kuşçu öldü.

Traktörün çarptığı çocuk öldü, System.String[]
ADIYAMAN Samsat ilçesinde evinin önünde oynarken traktörün çarptığı 3 yaşındaki Ahmet Kuşçu öldü.
Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşkuyu köyünde meydana geldi. Sürücü ve plakası öğrenilemeyen traktör, evinin önünde oynayan Ahmet Kuşçuya çarptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri çarpmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan Kuşçu'yu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Ahmet Kuşçu doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Samsat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osman Sınav, Sen Anlat Karadeniz'deki şiddet sahnelerini savundu: İki parmak kırdık, boğaz kesmedik
Annesinin sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Eymen'e böyle eziyet etmişler Boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürüldü Eşini boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 02:58:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Traktörün çarptığı çocuk öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]