Trakya'da Barajlarda Su Miktarı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trakya'da Barajlarda Su Miktarı Artıyor

Trakya\'da Barajlarda Su Miktarı Artıyor
16.01.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya'daki kar ve yağmur, barajlarda su seviyesini yükseltti. Edirne'de en fazla su bulunuyor.

Trakya'da etkili olan kar ve sağanak yağışlar, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki barajların toplam su miktarını artırdı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'da DSİ'nin sorumluluk sahasında bulunan 14 barajda 15 Ocak itibarıyla toplam 425 milyon 539 bin metreküp su bulunuyor.

Barajlarda 6 Ocak'ta 377 milyon 248 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, son yağışların etkisiyle 9 günde 48 milyon 291 bin metreküp arttı.

Yetkililer, barajlardaki su seviyesinin gelecek günlerde dağlardaki karın erimesiyle daha da yükselmesini bekliyor.

Yağışlardan en fazla Kırklareli barajları yararlandı. Trakya'daki barajlarda şu an en fazla suyun bulunduğu il Edirne oldu.

Edirne'deki 6 barajda toplam 229 milyon 39 bin metreküp, Kırklareli'ndeki 4 barajda 91 milyon 436 bin metreküp, Tekirdağ'daki 4 barajda ise 105 milyon 64 bin metreküp su bulunuyor.

Son yağışların ardından en fazla suyu Kırklareli barajları aldı.

Bu süreçte Kırklareli barajlarına 33 milyon 218 bin metreküp, Edirne barajlarına 14 milyon 688 bin metreküp, Tekirdağ barajlarına ise 385 bin metreküp su girişi oldu.

Öte yandan, Tekirdağ'da Naipköy ve Türkmenli barajları ile Edirne'de Kadıköy Barajı'nın su seviyesinin kritik düzeyde olduğu bildirildi.

"Toprağa düşen her damla çok kıymetli"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, yağışlarla birlikte Trakya'daki barajların su seviyelerinde belirgin artış yaşandığını söyledi.

Bölgede uzun süredir sağanak ve kar yağışının beklendiğini ifade eden Şaylan, toprağa düşen her bir damlanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Şaylan, Trakya'da yaklaşık 5 yıldır ciddi kuraklık yaşandığına dikkati çekerek, "Son yağışlar çok verimli oldu. Köylerdeki göletler dolmaya başladı. Ormanlardaki derecikler yeniden akıyor, eski şelaleler oluşuyor. Yağışlar sevindirici. Toprak doydu, ormanlar doydu. Bundan sonraki yağışlarla birlikte baraj ve göllere su gelişi daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kırklareli, Güncel, Edirne, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da Barajlarda Su Miktarı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Mardinli Marilyn Monroe’ya hapis cezası Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
Kerem Demirbay Süper Lig’de kaldı Yeni takımına imzayı attı Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı
Oosterwolde ve Mert Hakan’ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 13:28:55. #7.11#
SON DAKİKA: Trakya'da Barajlarda Su Miktarı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.