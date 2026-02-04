Trakya'nın İhracat Başlangıcı: 176 Milyon Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trakya'nın İhracat Başlangıcı: 176 Milyon Dolar

04.02.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya, 2026'ya 176 milyon dolarlık ihracatla başladı; Tekirdağ lider, Bulgaristan ve Almanya öncü pazarlar.

Avrupa ve İstanbul'a yakınlığının yanı sıra deniz, demir yolu ve kara yolu gibi lojistik imkanlarıyla yatırımcıların gözdesi haline gelen Trakya, 2026 yılına 176 milyon 503 bin 420 dolarlık ihracatla başlangıç yaptı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan yılın ilk ayında demir ve demir dışı metaller sektörü başta olmak üzere elektrik ve elektronik, kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat ürünleri, tekstil, hazır giyim, su ürünleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri gibi ürünler ağırlıklı olarak ihraç edildi.

Ocak ayında 158 milyon 570 bin 30 dolar ihracatla Tekirdağ bölgenin lokomotifi konumunu korudu. Kırklareli'nden 9 milyon 982 bin 220, Edirne'den de 7 milyon 951 bin 170 dolarlık dış satım yapıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ihracat, geçen yılın ocak ayına göre artış gösterdi.

Tekirdağ'dan en fazla ihracat yapılan sektör 39 milyon 994 bin 500 dolarla demir ve demir dışı metaller olarak kayıtlara geçti. Bu sektörü sırasıyla elektrik ve elektronik ile kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Edirne ve Kırklareli'nden ise en fazla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç edildi.

Yılın ilk ayında Kırklareli ve Edirne'den en çok ihracat komşu ülke Bulgaristan'a, Tekirdağ'dan da Almanya'ya dış satım yapıldı.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Tekirdağ, Almanya, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'nın İhracat Başlangıcı: 176 Milyon Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:28:07. #7.11#
SON DAKİKA: Trakya'nın İhracat Başlangıcı: 176 Milyon Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.