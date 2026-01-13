Trakya\'nın İhracatı Arttı

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Aralık ayında Trakya Bölgesi'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla artış gösterdi.

Faaliyet illeri bazında açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, Tekirdağ'ın ihracatı, Aralık 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artarak 1 milyar 151 milyon 640 bin dolar seviyesine ulaştı. Bu performansıyla Tekirdağ, en çok ihracat yapan iller sıralamasında 6'ncı sırada yer aldı.

Kırklareli'nin ihracatı ise yüzde 0,2 oranında artış göstererek 107 milyon 899 bin dolar olarak kaydedildi. Kırklareli, sınırlı artışa rağmen ihracatını koruyan iller arasında yer aldı.

Edirne'nin ihracatı Aralık 2025'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 oranında artarak 37 milyon 389 bin dolar oldu. Edirne, Trakya illeri arasında en yüksek artış oranına sahip il olarak dikkat çekti.

Verilere göre, Trakya Bölgesi (TR21) ihracatı Aralık 2025'te yüzde 8,8 artışla 1 milyar 296 milyon 929 bin dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ihracat ise yüzde 12,8 artarak 26 milyar 410 milyon 720 bin dolar seviyesine ulaştı.

Açıklanan rakamlar, Trakya'da sanayi, tarım ve lojistik faaliyetlerinin yılın son ayında da dış ticarete güçlü katkı sunduğunu ortaya koyarken, özellikle Tekirdağ'ın ihracat hacmiyle bölge ekonomisindeki belirleyici rolünü sürdürdüğü değerlendirildi. - TEKİRDAĞ