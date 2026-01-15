Trakya Üniversitesi\'nde Aritmi Polikliniği Açıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin "aritmi polikliniği" tanıtıldı.

TÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökay Taylan, başhekimlik toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, ritim bozukluğu hastalığının erken tanı ve tedavisinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Aritmi polikliniği ünitesinde hastaların bütüncül şekilde değerlendirildiğini belirten Taylan, "Bu açıdan hem tıp literatüründe hem de ülkemizde ilk ünite diyebiliriz. Geçen yılın başında bilimsel anlamda yazımız tıp dergisinde kabul oldu ve polikliniğimizi açtık. Hem hastalarımıza hem de bilime hizmet açısından çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

Taylan, ritim bozukluğu hastalığının sakatlık ve ölüme neden olduğunu dile getirdi.

Yaşlılarda ritim bozukluğunun daha sık görüldüğünü anlatan Taylan, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2050 ve 2060 yılına kadar mevcut sıklığının en az iki kat artacağı söyleniyor. Bu açıdan bölge halkımızın da Türkiye ortalamasına göre yaşının daha ileri olduğunu öngörürsek polikliniğimizin hayata geçirilmesinden mutluluk duyuyorum. Bölgemize ve hastalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Taylan, vatandaşların poliklinikte yıllık kontrollerini aksatmadan yaptırması gerektiğini kaydetti.

TÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da Tıp Fakültesi Hastanesinin vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya devam ettiğini kaydetti.