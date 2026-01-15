Trakya Üniversitesi'nde Aritmi Polikliniği Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Trakya Üniversitesi'nde Aritmi Polikliniği Açıldı

Trakya Üniversitesi\'nde Aritmi Polikliniği Açıldı
15.01.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, ritim bozukluğu hastaları için ilk aritmi polikliniğini tanıttı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin "aritmi polikliniği" tanıtıldı.

TÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökay Taylan, başhekimlik toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, ritim bozukluğu hastalığının erken tanı ve tedavisinin hayati önem taşıdığını söyledi.

Aritmi polikliniği ünitesinde hastaların bütüncül şekilde değerlendirildiğini belirten Taylan, "Bu açıdan hem tıp literatüründe hem de ülkemizde ilk ünite diyebiliriz. Geçen yılın başında bilimsel anlamda yazımız tıp dergisinde kabul oldu ve polikliniğimizi açtık. Hem hastalarımıza hem de bilime hizmet açısından çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." dedi.

Taylan, ritim bozukluğu hastalığının sakatlık ve ölüme neden olduğunu dile getirdi.

Yaşlılarda ritim bozukluğunun daha sık görüldüğünü anlatan Taylan, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2050 ve 2060 yılına kadar mevcut sıklığının en az iki kat artacağı söyleniyor. Bu açıdan bölge halkımızın da Türkiye ortalamasına göre yaşının daha ileri olduğunu öngörürsek polikliniğimizin hayata geçirilmesinden mutluluk duyuyorum. Bölgemize ve hastalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Taylan, vatandaşların poliklinikte yıllık kontrollerini aksatmadan yaptırması gerektiğini kaydetti.

TÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da Tıp Fakültesi Hastanesinin vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Aritmi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Trakya Üniversitesi'nde Aritmi Polikliniği Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

15:10
Galatasaray’dan sürpriz transfer hamlesi
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
14:40
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:18:22. #7.11#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi'nde Aritmi Polikliniği Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.