Trambüs Direğine Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı

Malatya'da trambüs direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.N. idaresindeki 44 AEU 548 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolu Çamurlu Mahallesi mevkisinde trambüs direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
