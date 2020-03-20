Tramvay kazaları kamerada - Son Dakika
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Tramvay kazaları kamerada

7 saat önce

Samsun'da kameraya yansıyan tramvay kazalarında insanların dikkatsizliği ve kural ihlali az daha canlarına mal oluyordu.

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Samsun'da kameraya yansıyan tramvay kazalarında insanların dikkatsizliği ve kural ihlali az daha canlarına mal oluyordu. Ölümü teğet geçen vatandaşların hali kimi zaman tebessüm ettirirken kimi zaman da düşündürdü.


Her gün on binlerce vatandaşa ulaşım hizmeti sunan tramvaylar zaman zaman kazalara karışabiliyor. Tramvay hattına kurallara uymadan giren sürücüler kazalara neden olurken, dikkatsiz vatandaşlar ise canlarını tehlikeye atıyor. Kazalar bazen hafif sıyrıklarla atlatılırken bazen de ağır maddi hasara veya ölümlere neden olabiliyor.


Samsun'da tramvayın karıştığı bazı kazaların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Her gün 36,5 kilometrelik bir hatta 29 tren ile hizmet veren Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ'ın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların dikkatsiz bir şekilde tramvay hattına girdiği gözlenirken, sürücülerin de kırmızı ışıkta geçerek ya trene çarptığı ya da trenin ona çarpmasına yol açtığı ortaya çıktı. Kaza görüntüleri hem tebessüm ettirdi hem de düşündürdü.


Dikkatsiz bisikletli


Görüntülerde Atakum ilçesi Mimarsinan İstasyonu'nda seyir halinde olan bir tramvayın altında kalmaktan son anda kurtulan bisikletli vatandaşın dikkatsizliği ön plana çıktı. Gelen treni fark etmeyerek bisikletiyle tramvay hattına giren vatandaş, tramvayın çarpması sonucu savruldu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Sinyalizasyona uymadı


Denizevleri İstasyonu'nda ise 'Dikkat Tren Dur' yazılı levhaya ve kırmızı ışığa uymayan sürücü canını hiçe sayarak otomobiliyle hatta girdi. Tramvayın çarptığı otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.


"Kurallara uymamak kazalara yol açıyor"


Vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, "SAMULAŞ 36 buçuk kilometrelik tramvay hattına sahip. 29 tramvay, 110 tane otobüs ile Samsun'un ulaşımını sağlıyoruz. Raylı sistemimizde 76 tane istasyonumuz mevcuttur. Yaşanan kazaları detaylı olarak incelemekteyiz. Kazanın nerede, nasıl, kim tarafından yapıldığı önemli bilgilerdir. 2019 yılında da kazalar gerçekleşti. Bu kazaların birçoğu hemzenin geçitlerde yaşandı. Bizim ayırdığımız beyaz çizgi ile güvenlik çizgisine uymayan, sisteme, sinyale uymamak gibi sebeplerden kazalar oldu. Biz bu bağlamda personelimizi eğitiyoruz. Karşı taraf ne kadar kusur işlerse işlesin biz bu noktalarda hızımızı minimuma düşürmeye, 20 kilometre üzerinde bir hıza çıkmamaya gayret ediyoruz" dedi.


Kulaklık takılıyken ve telefonla konuşurken dikkat


Raylı sistemde bir trenin dolu ağırlığının 43 ton olduğuna dikkat çeken Tamgacı, "Trenler bir kara yolu aracı gibi frene bastığınız an duramayabilir. Hızı ve ağırlığı ile doğru orantılı olarak durma mesafesi artmaktadır. Burada vatandaşlarımıza büyük bir görev düşüyor. Bizler ne kadar dikkat edersek edelim onların da dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle raylı sistemde kulağında kulaklıkla, telefonda konuşurken veya dikkatsiz bir şekilde davranmamaları gerekiyor. Trenler ağır tonajlı araçlardır ve onların kazaları diğer araçlara göre daha ağır kazalar ortaya çıkarabilir. Genellikle kazalara baktığımızda saat 15.00 ile 19.00 arasında bir yoğunluk olmaktadır. Kazaların yüzde 50'ye yakını bu saatlerde olmaktadır. Bizler de kendi personelimizi bu saatlerde daha dikkat etmesi konusunda uyarıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:06 Kaynak: İHA

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