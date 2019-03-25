Tramvayda Bayılan Yolcunun Yardımına Vatman Koştu

Gaziantep'te tramvayda bayılan yolcuya ilk müdahaleyi vatman yaptı.

Gaziantep'te tramvayda bayılan yolcuya ilk müdahaleyi vatman yaptı.



Alınan bilgiye göre, Gar-İbni Sina hattında çalışan tramvayda yolculuk yapan M.H. aniden fenalaştı.



Yolcuların uyarısı üzerine Binevler durağında tramvayı durduran vatmanı Ahmet Atar, yolcuya ilk müdahaleyi yaptı.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine hastayı teslim eden Atar, daha sonra seferine devam etti.



Atar'ın hastaya müdahalesi ve ambulansa götürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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