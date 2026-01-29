Transfer Rekoru: 2025'te 13,08 Milyar Dolar - Son Dakika
Transfer Rekoru: 2025'te 13,08 Milyar Dolar

29.01.2026 11:16
FIFA'nın raporuna göre 2025'te uluslararası transferlerde en yüksek bonservis harcaması yapıldı.

Futbol kulüpleri, 2025'te uluslararası transferler için 13,08 milyar dolar bonservis bedeli ödeyerek rekor kırdı.

FIFA'nın Küresel Transfer Raporu'na göre 2025 yılında profesyonel erkek futbolundaki 24 bin 558 futbolcu için harcanan 13,08 milyar dolar, uluslararası transferde en yüksek bonservis harcaması olarak kayıtlara geçti.

İlk kez 10 milyar dolar barajının geçildiği harcama miktarı, 2024'e göre (8,59 milyar) yüzde 52,3 ve 2023'e göre (9,66 milyar) yüzde 35,4 artış gösterdi.

Ayrıca geçen yıl, profesyonel ve amatör erkek-kadın futbolunda tüm zamanların rekoru olan 86 bin 158 uluslararası transfer yapıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 20'de

Fenerbahçe ve Galatasaray, geçen sene Avrupa'da en fazla bonservis bedeli harcayan takımlar listesinde ilk 20'de yer aldı.

Söz konusu listede Fenerbahçe 16, Galatasaray ise 17. sıraya yerleşti.

İngiltere ekipleri Manchester City, Liverpool ve Chelsea ise ilk 3 sırayı aldı.

Kulüplerin ödediği bonservis ücretlerine ise raporda yer verilmedi.

Türkiye, 2025'te uluslararası transferlere 534 milyon dolar harcadı

Türkiye, 2025 yılında ödediği 534 milyon dolarla yurt dışından yapılan transferler için en fazla bonservis harcayan ülkeler listesinde 7. sırada yer aldı.

Uluslararası futbolcu transferinde 2025'te en fazla bonservis geliri elde eden ülkeler arasında ise Türkiye, 222 milyon dolar ile 12. sıraya yerleşti.

Yurt dışından transfer ettiği 416 futbolcuyla bu alanda 10. sırada bulunan Türkiye, yurt dışına en çok oyuncu gönderen ülkeler sıralamasında da 339 futbolcuyla 14. basamağın sahibi oldu.

Geçen yıl uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis harcaması yapan 10 ülke şu şekilde:

SıraÜlkeBonservis harcaması (dolar)
1İngiltere3,82 milyar
2Almanya1,28 milyar
3İtalya1,2 milyar
4Fransa953 milyon
5Suudi Arabistan907 milyon
6İspanya741 milyon
7Türkiye534 milyon
8Portekiz498 milyon
9Brezilya433 milyon
10ABD367 milyon

Bonservisi en yüksek futbolcular

Rapora göre en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen futbolcu, Bayer Leverkusen'den ayrılarak Liverpool'a imza atan Florian Wirtz oldu.

Eintracht Frankfurt'tan Liverpool'a giden Hugo Ekitike ve Leipzig'den Manchester United'a transfer olan Benjamin Sesko, listede ilk 3'te yer aldı.

Newcastle United'ın Stuttgart'tan kadrosuna kattığı Nick Woltemade ve Arsenal'ın Real Sociedad'dan transfer ettiği Martin Zubimendi ise söz konusu üç futbolcunun ardından sıralandı.

En fazla bonservis Fransızlar için ödendi

Fransızlar, en fazla uluslararası transfer bedeli ödenen futbolcular oldu.

Kulüpler, Fransız oyuncuların bonservisleri için 1,67 milyar dolar ödedi.

Bu alanda 1,21 milyar dolar ödenen Brezilyalı futbolcular ikinci, 780,7 milyon dolar ödenen Hollandalı oyuncular üçüncü sırada yer aldı.

En çok harcayan ve kazanan İngilizler

İngiltere, kulüpleri uluslararası transferlerde en fazla harcamayı yapan ve en çok kazancı elde eden ülke oldu.

Uluslararası transferlerin bonservislerine 3,82 milyar dolar harcayan İngiltere kulüpleri, 1,77 milyar dolar da kazanç sağladı.

Takımları en çok bonservis ödeyen ülkeler arasında Almanya (1,28 milyar dolar) ve İtalya (1,20 milyar dolar) ilk 3'e girdi.

Fransa 1,71 milyar dolar ve Almanya 1,49 milyar dolarla kulüpleri en fazla bonservis geliri elde eden ülkeler listesinde İngiltere'nin ardından sıralandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Futbol, Spor

