TREDAŞ Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TREDAŞ Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

TREDAŞ Müdürü \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
24.01.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umut Bozdağ, AA’nın oylamasında önemli fotoğrafları değerlendirdi. Oylama 15 Şubat'a kadar sürecek.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Edirne Müdürü Umut Bozdağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bozdağ, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor, çevre ve doğal yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçen Bozdağ, "Haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatan" fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" fotoğrafına oy veren Bozdağ, "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TREDAŞ Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

12:02
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir
11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:28:02. #7.11#
SON DAKİKA: TREDAŞ Müdürü 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.