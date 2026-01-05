Trendyol 1. Lig Kulüpleri PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
Trendyol 1. Lig Kulüpleri PFDK'ya Sevk Edildi

05.01.2026 23:44
Trendyol 1. Lig'den 3 kulüp ve 1 futbolcu disiplin kurulu'na sevk edildi, çeşitli ihlallerden dolayı.

Trendyol 1. Lig'den 3 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 05.01.2026 tarihinde PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle:

Sakaryaspor Kulübü'nün 26.12.2025 tarihinde oynanan Sakaryaspor - Manisa Futbol Kulübü müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bodrum FK Kulübü kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün 27.12.2025 tarihinde oynanan Sarıyer - Bodrum FK müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Pendikspor Kulübü'nün 27.12.2025 tarihinde oynanan Pendikspor - Esenler Erokspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Serik Spor Futbol Kulübü futbolcusu Şeref Özcan'ın 28.12.2025 tarihinde oynanan Serik Spor - Boluspor müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 28.12.2025 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler - Iğdır FK müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. - İSTANBUL

