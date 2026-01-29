Trendyol Süper Lig\'de 20. Hafta Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 31 Ocak Cumartesi, 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakalarında Antalyaspor evinde Trabzonspor ile oynayacak, Kasımpaşa da Samsunspor'u konuk edecek. Bu hafta lider Galatasaray, Kayserispor'u ağırlayacak. Beşiktaş da Dolmabahçe'de Konyaspor ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Antalyaspor - Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa - Samsunspor

31 Ocak Cumartesi

14.30 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

17.00 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor

20.00 Beşiktaş - Konyaspor

20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük

1 Şubat Pazar

17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK

20.00 Galatasaray - Kayserispor

2 Şubat Pazartesi

20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe - İSTANBUL