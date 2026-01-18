Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)
18.01.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Ballet'in pasında topla buluşan Saric'in ceza yayı gerisi sağ tarafından sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla dışarı gitti.

68. dakikada Samet'in sol taraftan içeri gönderdiği pasa hareketlenen Van de Streek'in kale alanında yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.

84. dakikada Ali Yavuz'un sol kanattan ortasında Guaye'nin kale alanından yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Julian'da kaldı.

86. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdaki Ben Ouanes'in geriye çevirdiği pasta Cem'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Nicholas Opoku, Godfried Frimpong, Andri Baldursson (Cem Üstündag dk. 62), İrfan Can Kahveci (Ali Yavuz Kol dk. 62), Kerem Demirbay, Mortadha Ben Ouanes (Cenk Tosun dk. 88), Fousseni Diabate (Mamadou Fall dk. 81), Kubilay Kanatsızkuş (Habib Gueye dk. 62)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Kamil Ahmet Çörekçi, Emre Taşdemir, Attila Szalai, Atakan Müjde

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Antalyaspor: Julian Diaz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Kenneth Paal, Jesper Ceesay, Soner Dikmen (Ramzi Safuri dk. 59), Abdülkadir Ömür (Samuel Ballet dk. 23), Dario Saric (Yohan Boli dk. 89), Nikola Storm (Samet Karakoç dk. 58), Sander Van de Streek

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Ensar Buğra Tivsiz, Lautaro Giannetti, Hasan Yakub İlçin, Doğukan Sinik

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Sarı kartlar: Andri Baldursson, İrfan Can Kahveci, Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa) Jesper Ceesay (Antalyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Antalyaspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Jhon Duran hakkında bomba iddia Jhon Duran hakkında bomba iddia
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
Tan Sağtürk’e yeni görev Tan Sağtürk'e yeni görev

17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
17:00
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 18:05:55. #7.11#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 0 Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.