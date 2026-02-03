Trevi Çeşmesi'ne Giriş Ücreti Geldi - Son Dakika
Dünya

Trevi Çeşmesi'ne Giriş Ücreti Geldi

03.02.2026 12:03
Roma'daki Trevi Çeşmesi'ne girişler 2 avro oldu, bazı gruplar için ücretsiz devam edecek.

İTALYA'nın başkenti Roma'nın simge anıtlarından 'Aşk Çeşmesi' olarak da bilinen tarihi Trevi Çeşmesi'ni ziyaret eden turistlerden giriş ücreti alınmaya başlandı.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'nin 19 Aralık 2025 tarihinde kamuoyuna duyurduğu ve kentin en popüler turistik noktalarından biri olan Trevi Çeşmesi için planlanan yeni giriş sistemi resmen hayata geçti. Dün itibarıyla başlayan uygulama kapsamında, tarihi yapının havuz kısmına yaklaşmak isteyen ziyaretçilerden 2 avro ücret alınacak.

Yeni düzenlemeye göre; ücretli ziyaret saatleri hafta içi ve hafta sonu değişiklik gösteriyor. Hafta içi 11.30-22.00, hafta sonları ise 09.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerden ücret alınacak. Gece saat 22.00'den sabahın ilk ışıklarına kadar olan zaman diliminde ise çeşmeyi ziyaret etmek eskisi gibi ücretsiz olmaya devam edecek.

Uygulamadan, Roma'da resmi ikameti bulunanlar, 6 yaşından küçük çocuklar, engelli bireyler ve rehberli turlarla gelen gruplar etkilenmeyecek. Bu kişiler için girişler ücretsiz sağlanacak.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Kültür, Dünya, Roma, Son Dakika

