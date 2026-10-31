Ankara Yenimahalle\'de eski eşini öldürüp intihar eden zanlının kaydı ortaya çıktı

Ankara Yenimahalle'de eski eşini öldürüp intihar eden zanlının kaydı ortaya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da 5 sene önce boşandığı eski eşini tabancayla öldürüp intihar eden zanlının cinayet anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde zanlının eski eşinin dükkanına girdiği, silah seslerinin ardından çevredekilerin panik yaşadığı görüldü.
Ankara'da 5 sene önce boşandığı eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar eden zanlının, olayı gerçekleştirdiği ana ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Yenimahalle'de dün meydana gelen olayda, Doğan Yavuz (56), 5 sene önce boşandığı ve takıntı haline getirerek sürekli rahatsız ettiği eski eşi Aynur Ekici'nin (49) terzi dükkanını basmıştı. Ekici'yi tabancayla öldüren Yavuz ardından da aynı silahla intihar etmişti.
Cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Yavuz'un cinayeti işlemek için eski eşinin dükkanına girdiği ve silah seslerinin duyulmasının ardından çevredekiler tarafından yaşanan panik anlarının yer aldığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
Kaynak: İHA
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