TRT 2'de Şubat Ayı Sinema Ziyafeti

TRT 2, şubat ayında da dünya sinemasından birçok filmi ekrana taşıyacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Japonya'dan İtalya'ya, Danimarka'dan Kazakistan'a, Fransa'dan İran'a uzanan seçkideki filmler, ay boyunca her akşam saat 21.30'da izleyiciyle buluşacak.

Yarın "Büyük Bir Vaat", 3 Şubat'ta "Günaydın", 4 Şubat'ta "İçeride", 5 Şubat'ta "Derin Kuyu", 6 Şubat'ta "Kartal Eddie", 7 Şubat'ta "Kayalıkların Arasında", 8 Şubat'ta "Göç", 9 Şubat'ta "Carmen", 10 Şubat'ta "Muhafızlar", 11 Şubat'ta "Bir Son Duygusu", 12 Şubat'ta "Takımada", 13 Şubat'ta "Bir Zamanlar Gelecek: 2121", 14 Şubat'ta "Yeşil Erik Mevsimi", 15 Şubat'ta "Umudunu Kaybetme", 16 Şubat'ta "Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol", 17 Şubat'ta "David ve Hansen Hanım", 18 Şubat'ta "Rüzgar Eken", 19 Şubat'ta "Percy", 20 Şubat 'ta "Lunana: Sınıftaki Yak", 21 Şubat'ta "Göğe Koşmak", 22 Şubat'ta "Toprak Uğruna", 23 Şubat'ta "Erken Gelen Yaz", 24 Şubat'ta "Sorgu", 25 Şubat'ta "Kutup", 26 Şubat'ta "Sefiller", 27 Şubat'ta "Yürüyen Şato" ve 28 Şubat'ta "Küçük Solange" filmi gösterilecek.