TRT 2 Eylül ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek - Son Dakika

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez yayınlanacak yapımların da yer aldığı, eylül ayı boyunca orijinal dilinde yayınlanacak filmler şöyle:

1 Eylül Salı 21: 00 Salesman (Satıcı)

2 Eylül Çarşamba 21: 00 Maudie

3 Eylül Perşembe 21: 00 Misafir

4 Eylül Cuma 22: 15 Woman At War (Dağ Kadını)

5 Eylül Cumartesi 21: 30 The Sea Inside (İçimdeki Deniz)

6 Eylül Pazar 21: 30 Orange Days (Turuncu Günler)

7 Eylül Pazartesi 20: 30 Just 6.5 (6.5 Metre)

8 Eylül Salı 21: 00 The Professor And The Madman (Deli ve Dahi)

9 Eylül Çarşamba 21: 00 3 Yol

10 Eylül Perşembe 21: 00 The Charcoal (Kömür)

11 Eylül Cuma 21: 30 Reign Over Me (Hayatı Yakala)

12 Eylül Cumartesi 21: 30 The Truth (Saklı Gerçekler) TV'de İlk

13 Eylül Pazar 21: 30 Aga

14 Eylül Pazartesi 21: 00 Rebel In The Rye (Çavdar Tarlasındaki Asi)

15 Eylül Salı 21: 00 I, Daniel Blake (Ben, Daniel Blake)

16 Eylül Çarşamba 21: 00 Kiraz Mevsimi

17 Eylül Perşembe 20: 45 Buta TV'de İlk

18 Eylül Cuma 21: 30 The Square (Kare)

19 Eylül Cumartesi 21: 30 Hostiles (Vahşiler) TV'de İlk 20 Eylül Pazar 21: 30 Homeward (Eve Yolculuk) TV'de İlk

21 Eylül Pazartesi 21: 00 Dead Man (Ölü Adam)

22 Eylül Salı 21: 00 The Return (Dönüş)

23 Eylül Çarşamba 21: 00 Beginner

24 Eylül Perşembe 21: 00 Castle Of Dreams (Şirin'in Kalesi)

25 Eylül Cuma 21: 30 After the Wedding (Geçmişin Sırları)

26 Eylül Cumartesi 21: 30 Deep Rivers (Derin Nehirler) TV'de İlk

27 Eylül Pazar 21: 30 Sorry We Missed You (Üzgünüz,Size Ulaşamadık) TV'de İlk

28 Eylül Pazartesi 21: 00 Shoplifters (Arakçılar)

29 Eylül Salı 21: 00 3 Faces (3 Hayat)

30 Eylül Çarşamba 21: 00 Mommo Kız Kardeşim