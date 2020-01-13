TRT Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Karagöz atandı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat TRT Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Karagöz atandı - Son Dakika

TRT Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Karagöz atandı

6 saat önce

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Karagöz atandı.

TRT Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Karagöz atandı, System.String[]

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Karagöz atandı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Ekim 2018'den bu yana TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Karagöz, Uluslararası Yayınlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

Serdar Karagöz Kimdir?

Bilgi Üniversitesinde Siyaset Bilimi lisans eğitimi alan Karagöz, aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programının ardından ABD'de The New School University'de "Media Studies" alanında yüksek lisans programını tamamladı. Karagöz, ABD'de bulunduğu dönemde "The New York Times Syndication" departmanında çalıştı.?

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde BM Diplomasi Muhabirliği ve grubun New York temsilciliğini yapan Karagöz, 2013'te Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak Türkiye'ye döndü.

Karagöz, "Daily Sabah" gazetesini 2014 yılında kurdu ve Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi.

Serdar Karagöz, 2018'den bu yana TRT World ve TRT Arabi kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu.

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:58 Kaynak: AA
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