TRT Genel Müdürü Eren AA'nın 100. yılını kutladı - Son Dakika

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TRT Genel Müdürü Eren AA'nın 100. yılını kutladı
6 saat önce
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Eren, "Tam bir asır önce atılan tohum, bugün güçlü bir çınar oldu. Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana ülkemizin sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Değerli yöneticileri başta olmak üzere AA'nın tüm çalışanlarına başarılı çalışmalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Eren, paylaşımında, TRT'nin yeni dizisi "Ya İstiklal ya Ölüm"ün bu akşam yayımlanacak bölümünde Anadolu Ajansının kuruluşunun anlatıldığı sahnenin videosuna da yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:34 Kaynak: AA
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