TRT Genel Müdürü Eren, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

TRT Genel Müdürü Eren, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 19:11

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Eren, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Onur Çoban'ın çektiği "Gence'de yeğene veda", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un çektiği "Milli yüzücü Nil Şahin" fotoğraflarını seçen Eren, yaşam kategorisinde de İsa Terli'nin çektiği "6 güzel adam" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eren, Anadolu Ajansının fotoğrafla ilgili tüm dünyada büyük bir marka olduğunu söyledi.

Eren, her gün onlarca değişik ülkenin, internet siteleri ve yazılı basınında Anadolu Ajansı fotoğraflarının kullanıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz de bunu takip ediyoruz. Hatta koronavirüs döneminde çektiği birçok fotoğraf da dünya basınında manşet oldu günlerce. O yüzden fotoğrafların hepsi birbirinden güzel, seçmekte zorlanıyoruz. Tabii hepsinin yaşattığı duygu da farklı. Yani bir fotoğrafı açıyorsunuz çok hüzünlü bir fotoğraf, ardından sizin içinize yaşam sevinci dolduran başka bir fotoğraf geliyor. Hissettirdiği duygular birbirinden farklı. Ben seçerken özellikle kendi oyladığım fotoğraflarda, çekmesi, yakalaması nispeten zor olan fotoğraflar açısından değerlendirdim, üç kategoride de ona göre verdim oyumu."

100. yılını kutlayan Anadolu Ajansının bu alanda ve haber servisi alanında sergilediği başarıların nice yüz yıllar devam etmesini dileyen Eren, "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu olarak da pandemi döneminde birçok riski göze alarak çalışan kardeş kuruluşumuz Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını ve yöneticilerini de tebrik ediyor, bu süreçte de bu fotoğrafları çekebildikleri için tekrar tebrik ediyorum." dedi.

TRT Genel Müdürü Eren, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
TRT Genel Müdürü Eren, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
TRT Genel Müdürü Eren, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
TRT Genel Müdürü Eren, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Yönetim Kurulu, İbrahim Eren, Onur Çoban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT Genel Müdürü Eren, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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