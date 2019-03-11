Son Dakika Haberleri: TRT Sanatçılarından Konser

TRT Sanatçılarından Konser

1 saat önce

FRANKFURT Türk Sanat Müziği Sevenler Derneği'nin 'Unutulmaz Eserler Konserler' serisinin 13. konserinde, TRT ses sanatçıları Tuğçe Pala, Alp Arslan, Ayşe Ekiz, ile saz sanatçıları Göksel BAKTAGİR (Kanun), Talat Er (Keman), İsmail BERGAMALI (Klarnet), Murat SÜNGÜ (Çello), Ahmet İZGİ (Ritim)...

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FRANKFURT Türk Sanat Müziği Sevenler Derneği'nin 'Unutulmaz Eserler Konserler' serisinin 13. konserinde, TRT ses sanatçıları Tuğçe Pala, Alp Arslan, Ayşe Ekiz, ile saz sanatçıları Göksel BAKTAGİR (Kanun), Talat Er (Keman), İsmail BERGAMALI (Klarnet), Murat SÜNGÜ (Çello), Ahmet İZGİ (Ritim) sahne aldı. Bad Soden H+ Hotel'de Orhan Mercan yönetiminde Frankfurt Türk Sanat Müziği Sevenler Derneği Korosu'nun da yer aldığı konseri yaklaşık bin kişi izledi.

KORO REKORLAR KİTABINA ALINSIN

Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi Peter Feldmann ile eşi Zübeyde Feldmann, Hessen Eyalet Milletvekilleri İsmail Tipi ve Turgut Yüksel'in de davetliler arasında olduğu konserde dinleyiciler şarkılara eşlik ettiler. Televizyoncu Bülent Över ile Rana Ayhan'ın sunduğu konserde Göksel Baktagir ile Murat Süngü'nün enstrümental 'Dalgalar' adlı eseri büyük alkış aldı. Türk Müziğini yaşatmak için dernekleri desteklemek gerektiğini belirten TRT sanatçısı Alp Arslan, "Ne güzel eşlik ediyorsunuz. Bu dernek çok emek veriyor. Sizler, eşiniz dostunuz üye olsun. Seksen kişilik koroyu bin kişiye çıkarın. Koro, Guinness Rekorlar Kitabı'na alınsın. Müzik de sizin terapiniz olsun" çağrısını yaptı.

DESTEK SÖZÜ

Ayşe Ekiz de koroların daha gelişmesi halkın ilgisini bu konserlerle çekmekle olur. Bu konserler büyük emek, zahmet, maliyet demek. Destek verildiğinde canigönülden koşturan çok insan var. Olağanüstü projelere imza atıyorlar" dedi. Şef Orhan Mercan da "El birliği ile çok güzel bir konser yaptık. Konserimizi çok beğendiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Feldmann, gelecek yıl konserimizin daha büyük bir toplulukla Alte Oper'de yapılması için destek vereceğini ifade etti. Bu da bizi çok mutlu etti" diye konuştu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:05 

Göksel Baktagir, Frankfurt, Güncel
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