Son Dakika Haberleri: Trudeau'nun seçim uçağına, gazetecileri taşıyan otobüs çarptı
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Trudeau'nun seçim uçağına, gazetecileri taşıyan otobüs çarptı

1 saat önce

Seçim kampanyasına başlayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun seçim uçağına, gazetecilerin içinde bulunduğu otobüs çarptı.

Trudeau'nun seçim uçağına, gazetecileri taşıyan otobüs çarptı, System.String[]
Seçim kampanyasına başlayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun seçim uçağına, gazetecilerin içinde bulunduğu otobüs çarptı. Trudeau'nun olay sırasında uçakta olmadığı ve olayda kimsenin yara almadığı duyuruldu.

Olay, Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinin bir havaalanında meydana geldi. 12 Eylül'de meydana gelen olayda, Trudeau'ya seçim kampanyasında eşlik eden gazetecileri taşıyan otobüsün şoförü, otobüsü seçim uçağının kanadının altına girerek park etmeye karar verdi. Ancak, otobüsün yüksekliğini hesaba katmayan şoför, otobüsün tavanının uçağın kanadına hasar vermesine neden oldu.

Başbakan Trudeau'nın olay sırasında uçakta olmadığı ve olayda kimsenin yaralanmadığı duyuruldu. Otobüste olan gazeteciler ise olayı, sosyal medya hesaplarından duyururken, Trudeau yolculuğuna başka bir uçakla devam etti.

BABASININ UÇAĞINA DA OTOBÜS ÇARPMIŞ

Robert Fire isimli bir kullanıcı da 1980 yılında Justin Trudeau'nun babası olan eski Kanada Başbakanı Pierre Trudeau'nun seçim uçağına da bir otobüsün çarpmış olduğunu duyurarak, söz konusu olayın haber metninin fotoğrafını paylaştı.

Görüntü Dökümü
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-Olay sonrası uçağın ve otobüsün görüntüsü
-Yeni uçağın kalkışa geçmesi
-Seçim uçağı ve gazetecileri taşıyan otobüsün fotoğrafı
-Yeni uçağın ve seçim uçağının fotoğrafı
-Seçim uçağının görüntüsü
-Trudeau'nun babası eski Kanada Başbakanı Pierre Trudeau'nun uçağına çarpan otobüse dair haber metni fotoğrafı


Justin Trudeau, Kanada, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:21 Kaynak: DHA
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