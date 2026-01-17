Trump'a Suikast Girişiminde Bulunan Routh'a Müebbet İstendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump'a Suikast Girişiminde Bulunan Routh'a Müebbet İstendi

Trump\'a Suikast Girişiminde Bulunan Routh\'a Müebbet İstendi
17.01.2026 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ryan Wesley Routh için müebbet hapis cezası talep edildi; ceza duruşması 4 Şubat'ta yapılacak.

ABD Başkanı Donald Trump'a 2024'te suikast girişiminde bulunan ve yargılama sonucunda suçlu bulunan Ryan Wesley Routh için müebbet hapis cezası talep edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre; ABD Adalet Bakanlığı, 15 Eylül 2024'te Florida'da, o dönem başkan adayı olan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminden suçlu bulunan 59 yaşındaki Ryan Wesley Routh hakkındaki ceza talebini mahkemeye sundu.

Federal savcılar, mahkemeye ilettikleri 21 sayfalık dosyada, Routh'un müebbet hapis cezasına çarptırılması gerektiğini belirtti. Savcılık makamı, Routh'un bir başkan adayını öldürmek için somut adımlar attığını, amacına ulaşmak için yoluna çıkan herkesi öldürme iradesi gösterdiğini ve olaydan bu yana hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediğini kaydetti.

Duruşma sürecinde savcılar, Routh'un Trump'ı öldürmek için haftalarca plan yaptığını, West Palm Beach'teki golf sahasını 12 saat boyunca gözetlediğini ve tüfeğinin namlusunu çitlerden içeri sokarak pusuya yattığını ortaya koymuştu. Routh, ateş edemeden bir Gizli Servis ajanı tarafından fark edilmiş ve kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Routh'un cezası, 4 Şubat'ta yapılacak duruşmada kesinleşecek. Routh, geçen eylül ayında suçlu bulunduğu karar duruşmasında, bir kalemle boyun bölgesinden kendini yaralamaya çalışmıştı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Güvenlik, Politika, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'a Suikast Girişiminde Bulunan Routh'a Müebbet İstendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı Çatlayınca hayatı değişti Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu

17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 17:16:29. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'a Suikast Girişiminde Bulunan Routh'a Müebbet İstendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.