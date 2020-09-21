Trump'a zehirli paket gönderdiği şüphesiyle 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Trump'a zehirli paket gönderdiği şüphesiyle 1 kişi tutuklandı

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a zehirli madde içeren paketi gönderdiği şüphesiyle Kanada sınırından ABD'ye geçen bir kadın tutuklandı.

Trump'a zehirli paket gönderdiği şüphesiyle 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a içinde zehirli "risin" maddesi bulunan bir paket gönderilmişti. ABD medyasında bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan haberlerde, yürütülen soruşturma kapsamında bir kadının Kanada'dan ABD'ye giriş yaptığı sırada sınır kapısında Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) ekipleri tarafından tutuklandığı ifade edildi. Kimliği açıklanmayan kadının silahlı olduğu belirtildi.

New York-Kanada sınırında yakalanan kadın hakkında başkent Washington DC'deki savcıların suç duyurusunda bulunması beklendiği ifade edildi. Ayrıca yetkililerin, Beyaz Saray'a zehirli paket gönderdiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadının herhangi bir uluslararası terör örgütleri ile bağlantılı olup olmadığını araştırdığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Trump adına ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Beyaz Saray'a içinde ölümcül derecede zehirli olan "risin" maddesinin bulunduğu bir paket gönderilmişti. ABD basınında yer alan haberlere göre, geçtiğimiz hafta başında Beyaz Saray'a gönderildiği ve üzerinde alıcı olarak Trump'ın isminin yer aldığı ifade edilmişti. Pakete güvenlik güçleri tarafından el konurken risinin varlığını doğrulamak için iki test yapıldığı belirtilmiş, olayla ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Başkanı korumakla görevli Gizli Servis tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Paketin Kanada'dan gönderildiğini tespit eden FBI, Kanada polisi ile iletişime geçerek soruşturmaya dahil olmalarını talep etmişti. Kanada polisi tarafından yapılan açıklamada da Amerikalı yetkililerden yardım talebi alındığı ve soruşturmaya dahil olunduğunu doğrulanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Kanada, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 22:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Trump'a zehirli paket gönderdiği şüphesiyle 1 kişi tutuklandı - Son Dakika Dünya

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