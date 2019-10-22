Trump: Çin ile ticaret anlaşmasının ilk aşaması için işler yolunda
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin ile yapılacak aşamalı ticaret anlaşması metninde ilerleme kaydedildiğini ve önümüzdeki ay imzalanabileceğini söyledi
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin ile yapılacak aşamalı ticaret anlaşması metninde ilerleme kaydedildiğini ve bunu önümüzdeki ay imzalanabileceğini söyledi.
Ticaret savaşlarını karşılıklı tarife artırımları ile sürdürürken Pekin ve Washington ay başında bir ateşkes anlamına gelen sınırlı bir anlaşmaya varmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:28
Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye uygunsuz davranırsa yaptırımlar ve vergiler uygularız Trump'tan Barış Pınarı Harekatı yorumu: İki gün çatışmamış olsalar anlaşma olur muydu bilmiyorum Akşener'in Trump benzetmesi sosyal medyada gündem oldu: Peluş kafalı biri çıkıp ülkemize ve milletimize hakaret edemeyecek AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Trump'ın skandal mektubuna tepki: O mektupla sınırları yeniden dizayn etmek iradesi de çöpe atılmıştır