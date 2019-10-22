Trump: Çin ile ticaret anlaşmasının ilk aşaması için işler yolunda

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin ile yapılacak aşamalı ticaret anlaşması metninde ilerleme kaydedildiğini ve bunu önümüzdeki ay imzalanabileceğini söyledi.



Ticaret savaşlarını karşılıklı tarife artırımları ile sürdürürken Pekin ve Washington ay başında bir ateşkes anlamına gelen sınırlı bir anlaşmaya varmıştı.