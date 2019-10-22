Son Dakika Haberleri: Trump: Çin ile ticaret anlaşmasının ilk aşaması için işler yolunda
Son Dakika Dünya Trump: Çin ile ticaret anlaşmasının ilk aşaması için işler yolunda

Trump: Çin ile ticaret anlaşmasının ilk aşaması için işler yolunda

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin ile yapılacak aşamalı ticaret anlaşması metninde ilerleme kaydedildiğini ve önümüzdeki ay imzalanabileceğini söyledi

Trump: Çin ile ticaret anlaşmasının ilk aşaması için işler yolunda, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin ile yapılacak aşamalı ticaret anlaşması metninde ilerleme kaydedildiğini ve bunu önümüzdeki ay imzalanabileceğini söyledi.


Ticaret savaşlarını karşılıklı tarife artırımları ile sürdürürken Pekin ve Washington ay başında bir ateşkes anlamına gelen sınırlı bir anlaşmaya varmıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:28 
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