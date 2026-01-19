Trump'dan Danimarka'ya Grönland Uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun 20 yıldır Danimarka'ya "Rus tehdidini Grönland'dan uzaklaştırmanız gerekiyor" dediğini belirterek, "Ne yazık ki, Danimarka bu konuda hiçbir şey yapamadı. Şimdi zamanı geldi ve bu yapılacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan Grönland konusunda açıklama yaptı. NATO'nun 20 yıldır Danimarka'ya "Rus tehdidini Grönland'dan uzaklaştırmanız gerekiyor" dediğini belirten Trump, "Ne yazık ki, Danimarka bu konuda hiçbir şey yapamadı. Şimdi zamanı geldi ve bu yapılacak" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Rutte ve Trump Grönland'ı ele almıştı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Grönland meselesini ele almıştı. Rutte, yaptığı açıklamada, "Grönland ve Kuzey Kutbu'ndaki güvenlik durumu hakkında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüm. Bu konu üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ve bu hafta Davos'ta kendisiyle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" demişti. - WASHINGTON