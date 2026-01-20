Trump'dan Grönland Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, "Grönland konusunda planlanmış çok sayıda görüşmemiz var. Açıkçası işlerin oldukça iyi bir şekilde yoluna gireceğini düşünüyorum" dedi. - WASHINGTON