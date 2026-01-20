ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere gerçekleştireceği ziyarete ilişkin, "Grönland konusunda planlanmış çok sayıda görüşmemiz var. Açıkçası işlerin oldukça iyi bir şekilde yoluna gireceğini düşünüyorum" dedi. - WASHINGTON
Trump'dan Grönland Açıklaması
