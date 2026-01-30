Trump, Fed Başkanı Adayını Bugün Açıklayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trump, Fed Başkanı Adayını Bugün Açıklayacak

30.01.2026 04:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi yarın sabah açıklayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını belirtti.

Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösterimine girerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fed başkanı adayını hangi gün duyuracağının sorulması üzerine Trump, bugünü kastederek "yarın (cuma) sabah" yanıtını verdi.

Trump'ın bu açıklaması, Beyaz Saray'da düzenlenen 2026 yılının ilk kabine toplantısında, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi gelecek hafta açıklayacaklarını söylemesinden saatler sonra geldi.

Trump'ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yöneticilik yapan Rick Rieder bulunuyor.

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Kültür, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump, Fed Başkanı Adayını Bugün Açıklayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı

04:21
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın
01:59
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı
Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
00:56
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
23:46
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 06:20:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump, Fed Başkanı Adayını Bugün Açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.