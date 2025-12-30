"Fed'de bir aptal var" diyen Trump, Powell'a dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Ekonomi

"Fed'de bir aptal var" diyen Trump, Powell'a dava açmaya hazırlanıyor

"Fed\'de bir aptal var" diyen Trump, Powell\'a dava açmaya hazırlanıyor
30.12.2025 02:36
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ın binanın renovasyonunda yaptığı harcama nedeniyle ağır ihmal gerekçesiyle dava açmayı düşündüğünü açıkladı ve Powell'ın yerine geçecek ismi ocak ayında duyuracağını belirtti. Powell için "Fed'de bir aptal var" ifadesini kullanan Trump, "İstifa etmeli. Bu millete yapılmış bir iyilik olur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida'daki görüşmesi sonrası düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Görev süresi Mayıs 2026'da dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin aday gösterileceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, favori adayının değişmediğini, doğru zamanda açıklayacağını söyledi.

"FED'DE BİR APTAL VAR"

Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Fed'de bir aptal var. Biden onu yeniden atadı. Çok yazık. Bunu yapmayacağını düşünürdünüz." dedi.

"ADAM YETERSİZ"

Powell'ın Fed binasının renovasyonu için 4,1 milyar dolara varan harcama yaptığını ve bunun "inşaat tarihindeki en yüksek fiyat" olduğunu ileri süren Trump, "Powell'a ağır ihmal nedeniyle dava açmayı düşünüyoruz" dedi. Trump, "Adam yetersiz, yapılabilecek bir şey yok. Çok yetersiz biri ama muhtemelen ona dava açacağız." diye konuştu.

"POWELL İSTİFA ETMELİ"

Powell'ın yerine geçecek ismi ne zaman açıklayacağının sorulması üzerine ise Trump, ocak ayına işaret etti. Ayrıca Fed Başkanı Powell'dan istifasını isteyip istemeyeceği sorulan Trump, "İstifa etmeli. Bu millete yapılmış bir iyilik olur. Ancak görev süresinin dolmasına az kaldı. Onu görevden almayı çok isterdim ama sürenin bitmesine çok yakınız. Belki hala yapabilirim." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Fed'de bir aptal var' diyen Trump, Powell'a dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: "Fed'de bir aptal var" diyen Trump, Powell'a dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
