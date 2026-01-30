Trump, FED Başkanlığına Kevin Warsh'ı Aday Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Jerome Powell'ın görev süresinin Mayıs ayında sona ermesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (FED) başına eski FED Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ı aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Jerome Powell'ın görev süresinin Mayıs ayında sona ermesinin ardından ABD Merkez Bankası Başkanlığı için yeni adayını açıkladı. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yayınladığı bir açıklamayla "Kevin Warsh'ı ABD Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Trump, eski FED Yönetim Kurulu üyesi ve Wall Street kökenli bir ekonomist olan Warsh'ın halihazırda Stanford Üniversitesi'ne bağlı düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde konuk araştırmacı ve Stanford Üniversitesi'nin işletme ve yönetim alanındaki lisansüstü okulu Stanford GSB'de öğretim görevlisi olarak çalıştığını söyledi. Warsh'a ilişkin açıklamalarında Donald Trump, "Kevin, lisans eğitimini Stanford Üniversitesi'nde tamamlamış ve Harvard Hukuk Fakültesi'nden hukuk doktorası derecesi almıştır. Ekonomi ve finans alanında kapsamlı araştırmalar yürütmüştür. Kendisi, İngiltere Merkez Bankası'na para politikasının yürütülmesine ilişkin reformlar öneren bağımsız bir rapor sunmuştur. Parlamento da bu rapordaki tavsiyeleri kabul etmiştir" ifadelerini kullandı.

"G20 nezdinde FED temsilciliği görevini üstlenmişti"

Kevin Warsh'ın 35 yaşında tüm zamanların en genç FED Yönetim Kurulu üyesi olduğunu da açıklamalarına ekleyen Trump, "Kendisi, 2006'dan 2011'e kadar ABD Merkez Bankası'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında G20 nezdinde FED temsilciliği görevini üstlenmiş, ayrıca bu kurulun Asya'daki yükselen ve gelişmiş ekonomiler için temsilcisi olarak görev yapmıştır. Buna ek olarak, Yönetim Kurulu'nun operasyonlarını, personelini ve mali performansını yönetip denetleyen İdari Vali olarak hizmet vermiştir" değerlendirmesini yaptı.

Warsh'ın FED Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasından önce 2002-2006 yılları arasında Başkan'ın Ekonomi Politikası Özel Yardımcısı ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi İcra Sekreteri olarak görev yaptığını da ifade eden Trump, "Daha önce ise New York'ta Morgan Stanley'in Birleşme ve Satın Alımlar Departmanı'nda Başkan Yardımcısı ve İcra Direktörü olarak çalışmıştır" diye yazdı.

"Tarihe geçecek FED başkanlarından biri olacağından şüphem yok"

ABD Başkanı Trump açıklamalarını, "Kevin'i uzun zamandır tanıyorum ve kendisinin tarihe geçecek büyük FED başkanlarından biri, hatta belki de en iyisi olacağından hiç şüphem yok. Tüm bunların ötesinde, kendisi bu makam için tam anlamıyla biçilmiş kaftandır ve bizi asla yarı yolda bırakmaz. Tebrikler Kevin!" ifadeleriyle sonlandırdı.

Trump sinyali vermişti

Trump, dün gerçekleştirdiği kabine toplantısında FED Başkanı adayını kısa süre içerisinde açıklayacağını duyurmuş ve FED'in faiz politikalarına yönelik eleştirilerini tekrar etmişti. Trump, "Bu faiz oranları düşecek" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON