Trump, Grönland için askeri seçenek düşünmüyor

21.01.2026 20:21
Trump, Grönland konusunda askeri zorunluluk olmadığını ve Danimarka'nın en iyi kararı vereceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda askeri seçeneğin gerekli olacağını düşünmediğini belirterek, Danimarka'nın bu konuda en iyi kararı vereceğine inandığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Davos'ta düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, Grönland ile ilgili soru üzerine, "Askeri seçenek gündemde değil, bunun gerekli olacağını sanmıyorum. İnsanların bu konuda en iyi kararlarını vereceklerini düşünüyorum ve bunun gerekli olmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, forumda bugün yaptığı konuşmada, Grönland'ın satın alınması konusunda Danimarka ile müzakerelere başlamak istediklerini ve buraya sahip olmak için zor kullanmayı düşünmediklerini söylemişti.

Kaynak: AA

