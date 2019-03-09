Son Dakika Haberleri: Trump Hortumun Vurduğu Alabama'yı Ziyaret Etti

Trump Hortumun Vurduğu Alabama'yı Ziyaret Etti

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, 23 kişinin hortum faciasında hayatını kaybettiği Alabama eyaletini ziyaret etti.

Trump Hortumun Vurduğu Alabama'yı Ziyaret Etti, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, 23 kişinin hortum faciasında hayatını kaybettiği Alabama eyaletini ziyaret etti. Trump burada kasırgada hayatını kaybeden 23 kişi için yapılan anıt mezarlığı da ziyaret ederek, yakınlarını kaybedenlere taziyede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:12 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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