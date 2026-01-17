Trump'ın Avrupa Ülkelerine Gümrük Vergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trump'ın Avrupa Ülkelerine Gümrük Vergisi

Trump\'ın Avrupa Ülkelerine Gümrük Vergisi
17.01.2026 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Danimarka ve yedi Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Şubat 2026 tarihinden itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye gönderilen her türlü ürüne yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacaktır. 1 Haziran 2026 tarihinde bu değer yüzde 25'e çıkarılacaktır. Grönland'ın tam ve eksiksiz satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar bu uygulama yürürlükte kalacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland'ı satın almasına yönelik planlarına karşı çıkan Avrupalı ülkelerle yaşanan siyasi krize ilişkin yeni açıklamada bulundu. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka'yı, Avrupa Birliği'nin (AB) tüm ülkelerini ve diğer ülkeleri, onlara gümrük vergileri ya da herhangi bir başka bedel uygulamadan, uzun yıllar boyunca fiilen sübvanse ettik. Artık, yüzyıllar sonra, Danimarka'nın karşılığını verme zamanı gelmiştir. Dünya barışı tehlikededir" dedi.

"Danimarka'nın savunması iki kızaklı köpek ekibinden ibaret"

Çin ve Rusya'nın Grönland topraklarını elde etmek istediğini öne süren Trump, "Danimarka'nın bunun hakkında yapabileceği hiçbir şey yok. Şu anda tüm savunma unsurları yalnızca iki kızaklı köpek ekibinden ibaret, bir tanesi de yakın zamanda eklendi. Bu oyunda yer alabilecek ve bunu çok başarılı bir şekilde yapabilecek tek ülke ABD'dir. Özellikle ABD'nin ve dünyanın genelinin ulusal güvenliği söz konusu olduğundan, kimse bu topraklara dokunamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Sekiz Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi yaptırımı

Trump, diğer Avrupalı ülkelerin Grönland'da çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiğini belirterek, "Öte yandan Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya, amaçları bilinmeyen şekilde Grönland'a gitmiştir. Bu durum, gezegenimizin güvenliği, emniyeti ve hayatta kalması açısından son derece tehlikelidir. Çok tehlikeli bir oyun oynayan bu ülkeler, sürdürülebilir ve kabul edilebilir olmayan bir risk seviyesini devreye sokmuştur. Bu nedenle, küresel barış ve güvenliği korumak adına, bu potansiyel olarak son derece tehlikeli durumun hızlı ve kesin bir şekilde sona ermesi için güçlü önlemlerin alınması zorunludur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Grönland konusundaki tutumları nedeniyle söz konusu Avrupa ülkelerine yönelik yaptırım uygulanacağını belirterek, "Şubat 2026 tarihinden itibaren Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye gönderilen her türlü ürüne yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacaktır. 1 Haziran 2026 tarihinde bu değer yüzde 25'e çıkarılacaktır. Grönland'ın tam ve eksiksiz satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar bu uygulama yürürlükte kalacak ve ödenmesi gerekecektir" dedi.

Trump, Grönland'ın satın alınmasına ilişkin, "ABD, bu işlemi 150 yılı aşkın bir süredir gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Birçok ABD başkanı iyi niyetlerle bunu denemiştir ancak Danimarka her zaman bu durumu reddetmiştir" ifadelerini kullandı.

"Altın Kubbe sistemi, ancak Grönland sisteme dahil edilirse verimlilikle çalışabilir"

Trump, ABD'nin savunma sanayindeki yatırımlarına ve "Altın Kubbe" hava savunma sistemi projesine değinerek, Grönland topraklarının ABD'nin savunma sistemleri için son önemli bir statüye sahip olduğunun altını çizdi. Trump, "Satın alma işlemine yönelik ihtiyaç, Altın Kubbe ve saldırı ile savunma alanındaki modern silah sistemleri nedeniyle özellikle önem kazanmıştır. Kanada'nın muhtemel korunması da dahil olmak üzere, Altın Kubbe ile ilgili güvenlik programlarına şu anda yüzlerce milyar dolar harcanmaktadır. Bu son derece muhteşem fakat son derece karmaşık sistem, açıların, ölçülerin ve sınırların gerekliliği nedeniyle, ancak bu topraklar sisteme dahil edilirse en yüksek potansiyel ve verimlilikle çalışabilir. ABD, onlarca yıl boyunca sağladığımız azami koruma da dahil olmak üzere, kendileri için bu kadar büyük risk teşkil eden Danimarka ve/veya bu ülkelerden herhangi biriyle derhal müzakereye açıktır" açıklamasını yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dış Politika, Donald Trump, Finlandiya, Danimarka, İngiltere, Hollanda, Grönland, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Almanya, Fransa, Norveç, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'ın Avrupa Ülkelerine Gümrük Vergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da harita yeniden çizilecek O bölgede dev bir kent kuruluyor İstanbul'da harita yeniden çizilecek! O bölgede dev bir kent kuruluyor
Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir Çamlıhemşin Belediye Başkanı Altun: Bir ülkenin enerjisi aynı zamanda güvenliğidir
Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı Grönland krizi büyüyor: Trump bu kez tüm dünyayı hedef aldı
Kazaya sebep olan ’kaynakçı’ya tekme tokat dayak Kazaya sebep olan 'kaynakçı'ya tekme tokat dayak
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu. Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:40
Galatasaray’ın yedek kulübesi isyan çıkardı
Galatasaray'ın yedek kulübesi isyan çıkardı
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
18:54
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:12
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
17:47
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Hamaney ilk kez kabul etti: Protestolarda binlerce kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 21:53:46. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'ın Avrupa Ülkelerine Gümrük Vergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.