Son Dakika Haberleri: Trump'ın Eski Avukatı "Tehditler" Nedeniyle Kongre'deki İfadesini Erteledi İddiası

Trump'ın Eski Avukatı "Tehditler" Nedeniyle Kongre'deki İfadesini Erteledi İddiası

31 dakika önce

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in Kongre'de 7 Şubat'ta vermeyi planladığı ifadeyi, ailesine ve şahsına yönelik Trump cephesinden gelen tehditler nedeniyle ertelediği iddia edildi.

Trump'ın Eski Avukatı
NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in Kongre'de 7 Şubat'ta vermeyi planladığı ifadeyi, ailesine ve şahsına yönelik Trump cephesinden gelen tehditler nedeniyle ertelediği iddia edildi.

Cohen'in avukatı Lanny Davis, yaptığı yazılı açıklamada, "(Cohen'in) ailesine yönelik, Başkan Donald Trump ve avukatı Rudy Giuliani'nin geçen hafta sonuna kadar devam eden tehditleri nedeniyle ve avukatlarının tavsiyesi üzerine, Cohen'in Kongre'de vereceği ifade ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

Cohen'in, uygun bir zamanda Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne ifade vermeyi dört gözle beklediğini vurgulayan Davis, açıklamada "Şu anda Cohen'in, ailesini ve onların güvenliğini öncelik edindiği bir dönemdeyiz." ifadesine yer verdi.

Davis ayrıca, Cohen'in Özel Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasına dahil olmasının da bu ertelemenin başka bir nedeni olduğunu belirtti.

3 yıl hapse mahkum edildi

Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen iki kadına susmaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

Hakkındaki federal suçlamaları ağustos ayında kabul eden ve sonraki aylarda Mueller'ın ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade veren Cohen, çarşamba günü 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cohen ABC kanalına yaptığı açıklamada, Başkan Trump'a "körü körüne" bağlı olduğu için kendine kızdığını belirterek, "Gerçekten hiçbir şekilde sadakati hak etmeyen birine (Trump) sadakat gösterdim." diye konuştu.

Cohen'in, hakkındaki suçlamalar nedeniyle 7 Şubat'ta Temsilciler Meclisinde ifade vermesi bekleniyordu. Cohen'in, 6 Mart'ta cezaevine girmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:38 Kaynak: AA

Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Bir Parkta Evsiz Kadına Tecavüz Edip Kayıplara Karışan Sapık, Tekirdağ'da Yakalandı Gürcistan'da Domuz Gribinden Ölenlerin Sayısı 21'e Yükseldi

Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı'nı 'Geçici Devlet Başkanı' Olarak Tanıdı, Maduro'dan Anında Yanıt Geldi Son Dakika! Maduro, ABD'ye Rest Çekip 72 Saat Süre Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 00:09:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'ın Eski Avukatı "Tehditler" Nedeniyle Kongre'deki İfadesini Erteledi İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]