Trump'ın Gazze Barış Kurulu'na Davetleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Kurulu'na davet ettiği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani kabul ederken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Gazze Barış Kurulu'na katılmayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde barış planı kapsamında kurduğu Gazze Barış Kurulu'nun üyeleri belli olmaya devam ediyor. Trump, Gazze Barış Kurulu'na Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi davet etti. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, es-Sisi'nin Trump'ın teklifini kabul ettiği kaydedildi. Trump'ın Orta Doğu politikaları nedeniyle övülen açıklamada, daveti kabul edildiği ve ilgili yasal ve anayasal prosedürleri yerine getirme taahhüdünde bulunulduğu kaydedildi.

Kosova'dan Trump'ın davetine kabul

Trump, Gazze Barış Kurulu'na Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'yi de davet etti. Osmani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daveti kabul ettiğini bildirerek, "Trump'ın Kosova'yı temsilen Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak davet etmesinden derin onur duydum. Daha güvenli bir dünya arayışında ABD ile omuz omuza olacağız. ABD, Kosova'ya barışın gelmesine yardımcı oldu. Bugün de Kosova aynı şekilde ABD'nin sağlam bir müttefikidir ve barışı ileri taşımaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

İsveç, Gazze Barış Kurulu'na katılmayacak

Fransa ve Norveç daha önce Gazze Barış Kurulu'na katılmayacaklarını açıklamıştı. İsveç, de Fransa ve Norveç'in izinden gitti . İsviçre'nin Davos kasabasında bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson basın mensuplarına yaptığı açıklamada Gazze Barış Kurulu'na katılmayacaklarını açıkladı.

Trump'tan Macron'a tehdit

Bir basın mensubu Trump'a Macron'un Gazze Barış Kurulu'na katılmayacağını bildirmiş Trump da Fransız şarap ve şampanyasına yüzde 200 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti. Trump, Macron'un kararına yönelik "Kimse onu istemiyor çünkü çok yakında görevden ayrılacak. Şaraplarına ve şampanyalarına yüzde 200 gümrük vergisi koyacağım, o da katılacak ama katılmak zorunda değil" demişti.

Beş yıldır görevde olan Macron'un görev süresi 2027 yılında sona erecek. Macron, Fransa yasalarına göre üçüncü dönem için aday olamayacak. - KAHİRE