Ekonomi

Trump'ın Tarifeleri Amerikalıları Vurdu

19.01.2026 23:22
Kiel Enstitüsü raporuna göre, ABD'deki tarife yükünün yüzde 96'sı Amerikalılara yansıyor.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı tarifelerin maliyetinin büyük ölçüde Amerikalılar tarafından karşılandığını, tarife yükünün yüzde 96'sının ABD'deki ithalatçılar ve tüketicilere yansıdığını bildirdi.

Almanya merkezli Kiel Enstitüsü, "Amerika'nın Kendi Kalesine Attığı Gol: Tarifeleri Kim Ödüyor?" başlıklı bir rapor yayımladı.

Toplam değeri yaklaşık 4 trilyon dolar olan 25 milyondan fazla sevkiyat kaydının analiz edildiği raporda, Trump'ın tarifelerinin bedelinin neredeyse tamamını Amerikalıların ödediği ortaya konuldu.

Raporda, ABD hükümetinin söylemlerinin aksine tarifelerin maliyetinin yabancı ihracatçılar tarafından karşılanmadığı, tarife yükünün doğrudan Amerikan ekonomisini etkilediği kaydedildi.

ABD'nin gümrük vergilerinden elde ettiği gelirin 2025'te yaklaşık 200 milyar dolar arttığına işaret edilen raporda, yabancı ihracatçıların tarife yükünün yalnızca yaklaşık yüzde 4'ünü üstlendiği, yükün yüzde 96'sının ABD'deki ithalatçılar ve tüketicilere yansıdığı belirtildi.

Raporda, ABD yönetiminin tarifelerle yabancı şirketleri hedeflemeyi amaçlasa da bu politikanın aslında iç ekonomiye zarar verdiği vurgulandı.

Tarifelerin ithal ürünler üzerinde bir tür tüketim vergisi gibi işlediği ifade edilen raporda, bunun piyasadaki ürün çeşitliliği ve miktarında azalmaya yol açtığına dikkat çekildi.

Raporda, bu bulguların uzun vadede ABD'li şirketlerin kar marjlarının daralacağı, tüketicilerin ise daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalacağı anlamına geldiği, ABD'ye ihracat yapan ülkelerin de daha az satış yapacağı ve yeni pazarlar bulma baskısı altında kalacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

