Trump, İran'daki ABD'lilere Ülkeden Çıkma Çağrısı Yaptı

WASHINGTON, 13 Ocak (Xinhua) -- Trump yönetimi, İran'daki karışıklıklar nedeniyle güncellediği seyahat uyarısında İran'daki ABD vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etme çağrısı yaptı.

ABD'nin İran Sanal Büyükelçiliği'nin pazartesi günü yaptığı açıklamada, "ABD vatandaşlarını internet kesintilerinin devam edeceği konusunda uyarıyoruz. Vatandaşlar alternatif iletişim yolları konusunda plan yapmalı, güvenli olması durumunda İran'dan karayoluyla Ermenistan veya Türkiye'ye geçmeyi değerlendirmelidir" denildi. Ayrıca İran hükümetinin çifte vatandaşlığı tanımaması nedeniyle hem ABD hem İran vatandaşı olan çifte pasaport sahiplerinin, İran'dan çıkarken İran pasaportunu kullanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "ABD vatandaşlarının İran'da sorgulanma, tutuklanma ve gözaltına alınma riski büyüktür" denildi.

Havayolu şirketlerinin İran'a giden ve İran'dan gelen uçuşlarını sınırlandırmaya ve iptal etmeye devam ettiği, bazı şirketlerinse hizmetlerini cuma gününe kadar askıya aldığı kaydedildi.