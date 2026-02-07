Trump: İran ile Görüşmeler Sürüyor

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington ile İran arasında diplomatik temasların sürdüğünü ve tarafların gelecek haftanın başında yeni bir görüşme turu yapmayı planladığını söyledi. Trump, anlaşma sağlanamaması halinde Tahran'ın ağır sonuçlarla karşılaşacağı tehdidinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, başkanlık uçağında yaptığı açıklamada, ABD'nin asıl hedeflerinin İran'ın nükleer silaha erişimini engellemek olduğunu kaydetti. ABD Başkanı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Bolca vaktimiz var. Venezuela'yı hatırlarsanız, bir süre bekledik, acelemiz yok. Tek bir şey var, o da en başta: nükleer silah yok. İran ile gelecek haftanın başlarında tekrar görüşeceğiz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. İstemeleri de lazım. Eğer anlaşma yapmazlarsa bunun sonuçlarını ve bu sonuçların çok ağır olacağını biliyorlar."

Neler olacağını göreceğiz. Eğer bu anlaşmayı iki yıl önce yapabilseydik yapardık ama buna istekli değillerdi. Şimdi istekliler. Yani bir buçuk yıl, hatta bir yıl öncesine göre çok daha fazlasını yapmaya hazırlar. Eğer bu anlaşmayı ilk başladığımızda sunmuş olsalardı, hemen kabul edilirdi."