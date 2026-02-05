Trump: İran Müzakere Ediyor Çünkü Saldırı İstemiyor - Son Dakika
Trump: İran Müzakere Ediyor Çünkü Saldırı İstemiyor

05.02.2026 18:19
Trump, İran'ın ABD ile müzakere ettiğini, çünkü saldırı istemediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD tarafından vurulmak istemediği için İran'ın kendileriyle müzakere ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Washington'da geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı'nda yaptığı konuşmada, İran'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Amerikan ordusunu daha fazla güçlendirdiklerini anlatan Trump, Venezuela ve İran'a yönelik düzenledikleri askeri "operasyonları" örnek gösterdi.

Trump, "Onlar (İranlılar), bizimle müzakere ediyorlar çünkü onlara saldırmamızı istemiyorlar. Biliyorsunuz, İran'a giden büyük bir filomuz var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Dış Politika, Politika, Güncel, İran

