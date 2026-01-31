Trump: İran Planlarını Paylaşamayız - Son Dakika
Trump: İran Planlarını Paylaşamayız

Trump: İran Planlarını Paylaşamayız
31.01.2026 23:57
Trump, İran'a ilişkin planlarını Körfez müttefikleriyle paylaşamayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'a ilişkin planlarımızı Körfez'deki müttefiklerle paylaşamayız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox News'e ülkesinin İran'a yönelik planları ve basında Körfez ülkelerinden müttefiklerin bu planlara ilişkin olarak aydınlatılmadığına ilişkin haberler konusunda açıklamalarda bulundu. Trump, "İran'a ilişkin planımızı Körfez'deki müttefiklerle paylaşamayız. Planı onlara anlatmak, bunu size anlatmak kadar kötü olur. Hatta belki daha kötü olabilir. Fakat bakın, burada plan şu; İran bizimle görüşüyor ve biz de bu konuda bir şey yapılabilir mi bakacağız. Aksi takdirde neler olacağını göreceğiz Oraya doğru ilerleyen büyük bir filo var. Venezuela'dakinden daha büyük bir filo" dedi.

Körfez'deki müttefiklerden İran'ın her zaman müzakereye hazır olduğu ancak bunun ne gibi bir sonuç doğuracağının net olmadığı yönünde gelen açıklamaları da yorumlayan Trump, "Bu doğru, müzakere ediyorlar ve neler olacağını göreceğiz. Biliyorsunuz, son defa müzakereye oturduklarında bu işe yaramadı ve nükleer kapasitelerini imha etmek zorunda kaldık. Bunu farklı bir yoldan yapmak durumunda kaldık. Neler olacak göreceğiz" dedi.

"Kapanma konusunda her şey yolunda gidecek"

ABD'de federal kurumlara finansman sağlayan geçici bütçenin Senato tarafından kabul edilirken Kongre'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi tarafından henüz onaylanmaması nedeniyle hükümetin kısmen kapanmasına da değinen Trump, "Her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum" dedi. Trump, "Demokratlar böyle bir şey olmasını istemez diye düşünüyorum. Çünkü bu onların imajını zedeliyor ve ülke için de iyi bir şey değil. Bu nedenle yeterince kişi aklını kullanır diye umuyorum" ifadelerini kullandı.

"ABD'den tam bir netlik elde edemedik" iddiası

ABD basınında daha önce yayınlanan ve bir Körfez ülkesinden üst düzey bir yetkiliye atfedilen açıklamalarda, ABD'nin İran'a ilişkin planlarını müttefiklerle paylaşmadığı iddiasına yer verilmişti. Haberde söz konusu üst düzey yetkilinin Amerikan tarafına, "ABD'nin bizim tutumumuzu ve genel değerlendirmemizi anladığından emin olmak istiyoruz. Aynı zamanda biz de ABD'nin değerlendirmesini mümkün olduğunca net bir şekilde anlamak istiyoruz" şeklinde bir müracaatta bulunduğu ifade edilmişti.

Haberde ismi açıklanmayan üst düzey yetkilinin, "ABD'den tam bir netlik talep ettik ama bunu elde edemedik" şeklindeki ifadelerine yer verilmişti.

Trump, "Devasa bir filo yolda" demişti

ABD Başkanı Trump, 26 Ocak'ta İran'a doğru "devasa bir filonun" yola çıktığını duyurmuş ve bu ifadeleri birkaç kez tekrar etmişti. Trump ayrıca, İran'dan müzakere masasına oturmasını ve nükleer silahlardan tamamen vazgeçmesini talep etmişti.

İran, ABD'nin bu talebine saldırı durumunda Orta Doğu'da ABD ve müttefiklerinin askeri altyapısının hedef alınacağı tehdidiyle cevap vermişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada İran'ın müzakerelere hazır olduğunu ancak bunun ABD'nin tehdit ve aşırı talepleri devam etmesi halinde başarılı olamayacağını söylemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Savunma, Körfez, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump: İran Planlarını Paylaşamayız - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump: İran Planlarını Paylaşamayız - Son Dakika
