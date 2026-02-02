Trump Kennedy Center 2 Yıl Kapatılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın sembol mekanlarından biri olan ve adını taşıyan Trump Kennedy Center'ın tadilat çalışmaları nedeniyle temmuz ayından itibaren 2 yıl süreyle kapatılacağını açıkladı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Trump Kennedy Center'ın tadilata alınacağını duyurdu.

Bu kapsamda Trump Kennedy Center'ın 4 Temmuz 2026'da kapatılacağını duyuran Trump, 2 yıl sürecek tadilat kapsamında yeni bir eğlence kompleksinin inşaatına da eş zamanlı olarak başlanacağını kaydetti.

Trump, "Uzun süredir hem finansal hem de yapısal olarak kötü durumda olan, yıpranmış, harap ve bakımsız bir merkezi, daha önce hiç olmadığı kadar iyi, dünya çapında bir sanat, müzik ve eğlence kalesine dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, 18 Aralık 2025'te Washington'ın sembol mekanlarından Kennedy Center'ın adının "Trump-Kennedy Center" olarak değiştirileceğini açıklamıştı.

Ardından, binaya ve mekanın internet sitesine Trump'ın adı eklenmişti.