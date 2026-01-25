Trump, Kış Fırtınası İçin Acil Durum İlan Etti

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi kış şartlarını izlediklerini belirterek, "Fırtınanın yolunda bulunan tüm eyaletlerle iletişim halinde kalmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı eyaletlerde etkili olan kış şartlarına değindi. Trump, "South Carolina ve Virginia eyaletlerine doğru ilerleyen tarihi kış fırtınaları için acil durum ilanlarını onayladım" ifadelerini kullandı.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) ve eyalet yetkililerinin yardımıyla herkesin güvenliğini sağlayacaklarını kaydeden Trump, her iki eyaletin de ihtiyaç duyulan desteği almasını sağlayacaklarını bildirdi. Trump, "Fırtınanın yolunda bulunan tüm eyaletleri izlemeye ve onlarla iletişim halinde kalmaya devam edeceğiz. Güvende ve sıcak kalın" açıklamasında bulundu.