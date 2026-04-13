Fenerbahçe Beko, derbide Anadolu Efes'i farklı geçti
Fenerbahçe Beko, derbide Anadolu Efes'i farklı geçti

13.04.2026 23:03
Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Anadolu Efes'i 89-73 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 22'nci galibiyetini alırken Anadolu Efes, 10'uncu kez parkeden mağlup ayrıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-73 mağlup etti.

FENERBAHÇE İLK DEVREDE ÜSTÜN OLAN TARAF

Boyalı alandan sayılar bulan Anadolu Efes karşısında dış atışlardan skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 12-8 önde geçti. Sarı-lacivertliler, 7. dakikada farkı 8'e (8-16) çıkarmasına rağmen toparlanan lacivert-beyazlı takım, bitime 41 saniye kala skoru eşitledi: 20-20. Kalan bölümde üst üste basketler bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 25-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden 4 kez isabet sağlayan Fenerbahçe Beko, 15 ile 18. dakika arasında yakaladığı 11-0'lık seri sonucunda 14 sayılık fark elde etti: 30-44. Kalan sürede toparlanan ve sarı-lacivertlilere 10-0'lık seriyle yanıt veren Anadolu Efes, bitime 18 saniye kala farkı 4'e indirdi: 40-44. Fenerbahçe, soyunma odasına 46-40 üstün gitti.

KANARYA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ BIRAKMADI 

Üçüncü periyot, karşılıklı basketlerle başladı. Bu çeyreğin ikinci bölümünde özellikle Onuralp Bitim ve Baldwin'in kazandırdığı sayılarla oyuna ağırlığını koyan ve farkı yeniden çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, son 10 dakikaya 69-56 önde girdi. Dördüncü ve son çeyrekte oyundan iyice düşen Anadolu Efes karşısında farkı 22 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, sahadan 89-73 galip ayrıldı.

LİGDEKİ 22. GALİBİYET

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 22. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlı ekip ise 10. yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon Anadolu Efes ile tüm kulvarlarda oynadığı 4 müsabakayı da kazanmayı başardı.

EN SKORER İSİMLER

Maçın en skorer isimleri ise 17'şer sayı kaydeden Fenerbahçe Bekolu Talen Horton Tucker ve Anadolu Efesli Vincent Poirier oldu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
