Batman\'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

SİLAHLI KAVGADA 3 KİŞİ YARALANDI

Cudi Mahallesi'nde maskeli bir grup ile Recep S, Ömer S. ve Mehmet Şirin Y. arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer S. ve Mehmet Şirin Y. silahla bacaklarından, Recep S. ise çıkan arbedede kafasından yaralandı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kavga sırasında olay yerinde bulunan 2 araç da kurşunların isabet etmesi nedeniyle hasar aldı.