Suudi Arabistan\'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeybatısında ani ve güçlü dolu yağışı meydana geldi.
Suudi Arabistan yerel medyasında yer alan haberlere göre, yaşanan yoğun dolu yağışının ardından bölgedeki çöller beyaza büründü.
Basında yer alan haberlerde, Riyad kentinin güneyi ve batısındaki yüksek kesimler ile Mekke'nin doğusu için şiddetli yağış, sel, dolu yağışı ile kuvvetli rüzgar uyarıları yapıldı.
